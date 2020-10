Een muzikale knuffel, dat is wat Vincent Corjanus wil geven voor een ‘weergaloze herfst’

Jongste dichter van Kampen: Gedichten schrijven is als ademhalen

9 maart KAMPEN - Soms schrijft hij avondenlang en soms heeft hij last van een writer’s block. Maar één ding is zeker: dichten is als ademhalen voor Kampenaar Vincent Corjanus (21), de naar eigen zeggen de jongste dichter in Kampen. Op zijn zeventiende bracht hij zijn eerste dichtbundel ‘Woorden wonen in huizen’ uit. Op 31 maart verschijnt een herdruk van de bundel met foto’s en schetsen over het ontstaan van de gedichten.