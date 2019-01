‘Een overval in onze straat, je verwacht het niet’

‘Station Stadshagen sneuvelt als te veel forensen uit Kampen overstap missen in Zwolle’

14:47 Als de nieuwe dienstregeling van het Kamperlijntje ervoor zorgt dat te veel Kampenaren hun overstap missen op station Zwolle, dan wordt de nieuwe halte in Stadshagen geschrapt. Dat zei de Kamper wethouder Albert Holtland gisteravond. ,,Het is de eerste stop die zal wegvallen, omdat het een extra station is. Ik denk dat het lijntje tussen Kampen en Zwolle er altijd zal blijven.”