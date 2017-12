Één vergunning voor twee auto's in Kampen

De mogelijkheid om een tweede vergunning te kopen bleek niet in trek. Voor 2017 zijn 1.600 bewonersvergunningen verstrekt. Van hen kochten er 34 ook een tweede vergunning. Die kost 416,50 euro en is bijna drie keer zo duur als de reguliere vergunning.

In het nieuwe jaar is het mogelijk om op één vergunning twee kentekens te registreren. Met hun DigiD kunnen bewoners via internet het kenteken activeren van de auto die in de binnenstad wordt geparkeerd. Dat kan a la minute. Het is de bedoeling dat de andere auto wordt geparkeerd op een gratis parkeerplek buiten het centrum, zoals het Burgemeester Berghuisplein.