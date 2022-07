Eenzaamheid en stille roep om aandacht leiden in Kampen tot bijzondere ontmoetingsplek voor mensen in de rouw

Ook op het strand of bij de tent is de Stentor dichtbij

Vakantie in het tijdperk vóór de mobiele telefoons en de tablet, veel Nederlanders zullen het zich nog kunnen herinneren. Op de camping was de wereldontvanger de belangrijkste informatiebron. Cruciaal voor het volgen van Radio Tour de France en vervolgens de omroepen van de ANWB alarmcentrale. En in de kiosk in de meer toeristische oorden kon je een krant kopen. Ook een Nederlandse.

18 juli