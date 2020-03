Eerbetoon voor Kamper verzetsman Toon Slurink

Toon Slurink was een van de 117 mensen die op 8 maart 1945 werden gefusilleerd, als vergelding voor de aanslag op het Duitse hoofd van de politie in Nederland. Vandaag, op een dag na 75 jaar later, krijgt hij ter nagedachtenis een struikelsteen in Kampen, de stad waar hij in de oorlog woonde. Bijna 50 nazaten van de familie Slurink zijn daar bij, onder wie naamgenoot Toon Slurink uit IJsselmuiden. ,,We maken er een familiedag van.’’