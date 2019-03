‘Eerder financiële steun voor zwemles kind uit arm gezin in Kampen’

DJ Jean sluit als Prins Sassenbonk Zwolse carnavals­op­tocht af

11:11 DJ Jean sluit zaterdag als ‘pop-up prins Sassenbonk’ de Zwolse carnavalsoptocht af. De 50-jarige DJ scoorde in 1999 een wereldhit met het nummer Get Ready For The Launch. DJ Jean, die eigenlijk Jan Engelaar heet, is gestrikt door de Zwolse ondernemers Hendrik Karabagias en Sandra Spreij.