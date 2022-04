Eerste aanpassing dodenweg N36 voor de zomer, N50 moet opnieuw wachten

Hanzestad Harderwijk heeft Nederland­se primeur met metershoge muurschil­de­ring bij het Catharina­kloos­ter

In Harderwijk wordt momenteel gewerkt aan een metershoge muurschildering. Na het Duitse Kalkar is dit het tweede exemplaar in een serie van veertien van deze kunstwerken in Nederlandse en Duitse Hanzesteden. De muurschilderingen zijn onderdeel van de belevingsroute Hanzesteden Fietsroute.

15 april