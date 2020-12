Eerste binnenviering Chanoeka in Kampen sinds Tweede Wereldoorlog: ‘Ik heb er gemengde gevoelens bij’

GGD zoekt grote locaties rond Zwolle en Deventer om zorgperso­neel te vaccineren

9 december Zorgmedewerkers worden in de regio IJsselland op enkele grotere locaties gevaccineerd tegen het coronavirus. GGD IJsselland is in gesprek met zorgpartijen over geschikte locaties. De IJsselhallen in Zwolle zijn in beeld, maar blijven ook nodig voor het testen op corona.