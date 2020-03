Eerste coronabesmetting in Kampen

Zingen op de stoep als alterna­tief voor kerkdienst in IJsselmui­den

9:24 ,,Laten we even niet zo hutje mutje op elkaar gaan staan’', maakt Rik Tanghe de groep rondom zijn Volkswagen wat groter. Het is dan bijna één uur zondagmiddag, het moment waarop landelijk via onder andere social media wordt opgeroepen om het kerklied ‘Jezus Overwinaar!’ te zingen in huiselijk verband, in plaats van de reguliere kerkgang die is afgelast vanwege het corona-virus.