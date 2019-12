Eerste dag Kerst in Oud Kampen trekt 50.000 bezoekers

Vooral tussen zes en acht was er doorkomen aan op de festivalroute door de binnenstad en wegen daar naar toe ,,In verband met de doorstroming gaan we een paar zaken anders neerzetten’’, laat zakelijk leider Emma Quilligan weten. Op een aantal plekken stond het muurvast, tot ergernis van sommige bezoekers die de route ontvluchten. ,,Verder kwam alles goed uit de verf’’, aldus Quilligan.

Het aantal bezoekers baseert Kerst in Oud Kampen op kaartverkoop bij de kassa's, drukte op parkeerterreinen en de hoeveelheid mensen in de stad.

Kerst in Oud Kampen trok vorig jaar over twee dagen 70.000 bezoekers. Aanhoudende regen zat het festival toen in de weg. In topjaren komen 90.000 mensen naar het festival. Vandaag is de tweede en laatste dag van de 20ste editie, vanaf 16 uur.