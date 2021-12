Eerste GroenLinks-wethouder Kampen vertrekt voortijdig: ‘Meer dan gemiddeld onaangenaamheden gehad’

Interactieve kaart Corona-uitje in eigen land zorgt voor flinke stijging toeristi­sche overnach­tin­gen in Flevoland en Overijssel

De coronapandemie heeft voor een flinke stijging van het aantal toeristische overnachtingen in Flevoland en Overijssel gezorgd. Flevoland noteerde in het derde kwartaal een toename van 15,6 procent ten opzichte van kwartaal drie in 2019, Overijssel 17,7 procent. Dat concludeert data-analist LocalFocus op basis van CBS-cijfers.

30 november