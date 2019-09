Eerste ‘Ik hou van Hollands’ in Kampen smaakt naar meer

Met uitsmijter Tino Martin en artiesten als Grad Damen, Ancora, John de Bever en plaatselijke held Stef Ekkel stonden er niet de minsten op het podium op het Burgemeester Berghuisplein. ,,We hoopten op 2000 tot 2500 bezoekers, het waren er ongeveer 2300, daar zijn we blij mee’’, zegt een woordvoerder van de organisatie. ,,Op het eind stond de tent goed vol’’.

Derby

Online waren er geen kaarten meer verkrijgbaar, bij de tent nog een bescheiden aantal. ,,We hielden rekening met de voetbalderby KHC-DOS Kampen. Voor het geval bezoekers na afloop tóch nog naar de feesttent wilden komen’’. Even was er stress achter de schermen toen de mixdrankjes en wijn op waren, maar dit kon worden aangevuld. ,,Wij dachten dat bij een Hollandse muziekfeest vooral bier zou worden gedronken, dat was er in overvloed. We nemen het mee voor de volgende keer’’.