Eerste Oekraïense vluchtelingen kunnen volgende week terecht in gemeentelijke opvang Kampen

Het ‘migrantenhotel’ aan de Parallelweg in IJsselmuiden is vanaf volgende week open als tijdelijk onderkomen voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Dat is drie maanden later dan aanvankelijk gepland. In de units is plaats voor in totaal 180 vluchtelingen.