Eerste schop in de grond voor aanleg wandelpark op bedrijventerrein Kampen

Jurrian Zandbergen, fenomeen van Go-Ahead Kampen, verdwijnt symbolisch met een brancard van het veld: ‘Wat heb ik veel gemist door blessures’

Topschutter Jurrian Zandbergen doet in zijn afscheidswedstrijd wat hij altijd heeft gedaan: scoren. Zijn symbolische afscheid op brancard is eveneens in stijl. Twee kruisbandblessures vormen immers een ongewenste rode draad in zijn loopbaan. De volle tribune toont volop waardering voor honderd procent clubtrouw aan Go-Ahead Kampen.