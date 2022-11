Eerste sneeuw brengt pret in de regio, maar ook code geel: gladde wegen in Oost- en Noord-Nederland

MET VIDEOEen laagje sneeuw in delen van deze regio zorgt voor de eerste winterpet, maar ook voor overlast. Terwijl her en der voorzichtige ‘sneeuwpoppen’ worden gemaakt en sneeuwballen gegooid, komt het KNMI met ‘code geel', vanwege gladde wegen.

Die weercode geldt voor de provincies in het noorden en oosten van ons land: Overijssel, Gelderland, Flevoland en Friesland, Drenthe en Groningen.

‘Super’

Robert de Vries, weerman voor Omroep Flevoland en woonachtig in Emmeloord vindt het ‘super’ dat er nu eindelijk weer eventjes sneeuw ligt. ,,Het is wel een enorm contrast omdat het vorig weekend zo warm was, wel 15 graden wat voor de maand november een warmterecord is. Het is een week later en het is koud en er ligt sneeuw.”

Volgens de weerman is het niet zeldzaam dat er sneeuw valt in november. Hij is zelf 36 en heeft in zijn leven een paar keer een flinke hoeveelheid sneeuw meegemaakt. ,,Het meest extreem was het weer in november 2005, toen lag er een gigantisch pak sneeuw in het midden van Nederland en Oost-Nederland. Het was zó erg dat er zelfs daken ingestort waren.’’

Volledig scherm De eerste sneeuwpret: een 'sneeuwpop' in Emmeloord en besneeuwde auto's met sneeuwbal in Kampen © Robert de Vries/de Stentor

Sneeuw voor de zon

Nu lijkt de sneeuw even te blijven liggen, maar helaas: ,,Dit zal weer verdwijnen als sneeuw voor de zon. Vanaf dinsdag is er weer zachter weer op komst, van rond de tien graden. Maar vanavond kunnen we er van genieten.”

Als hem gevraagd wordt hoevéél sneeuw er eigenlijk ligt, moet hij lachen: ,,Het is krap aan 1 centimeter en het is eigenlijk van de zotte dat we van die laag van 1 centimeter foto's maken, maar je probeert alles mee te pakken. En de kinderen bij ons in de straat doen dat ook, zij maken buiten sneeuwballen. De jongere generatie ziet niet zoveel sneeuw en is blij met alles wat valt.”

Volledig scherm Vallende sneeuw zorgt voor een winters tafereeltje in Meppel. © Persbureau Meter

Boswachter Tim was vanmiddag al heel hoopvol:

Wethouder Wolbert Meijer uit Heerde kon bij de eerste vlokken zijn vreugde niet onderdrukken.

Ook in Kampen zien straten en daken wit van de sneeuw, volgens Arent Dalsem.

Volledig scherm Auto's en daken worden witter naarmate er meer sneeuw valt. © Arent van Dalsem

De eerste sneeuwengelen zijn in Staphorst gemaakt.

Kinderen genieten nu al volop van de sneeuw volgens weerman Robert de Vries.

Sneeuw en gladheid in Overijssel, meldt cameraman Gert Stegeman.

Volledig scherm Zelfs de speeltuin is wit in Hardenberg. © GS Media/Gert Stegeman

En het is mooi die sneeuw, maar ook oppassen geblazen op de weg.

