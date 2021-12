Eerste week voor stadsbuurtbus Kampen verloopt soepel, maar vrijwilligers ontbreken nog achter het stuur

VIDEO Bij Klaas in Kampen is het altijd wel een beetje kerst en Dolly Parton is nooit ver weg

Er is maar één manier om Klaas Knijnenberg uit zijn heerlijke kerstbubbel te halen. Dan moet je voor zijn kersthuis in Kampen beginnen over de maand januari en het woord opruimen laten vallen. Hoewel? ,,Helemaal opruimen doe ik het niet. Daar is kerst veel te gezellig voor. In iedere kamer laat ik zeker drie dingen staan.’’

