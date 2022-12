EHBO-ruzie in Kampen: wilde kerkgebouw EHBO’ers weg of vertrokken hulpverleners zelf? ‘We zijn geen opslag’

Stedelijk Museum Kampen voortaan één dag per maand gratis: ‘Expositie in teken barmhartig­heid’

Het Stedelijk Museum in Kampen is voortaan elke eerste woensdag van de maand gratis toegankelijk. De hoop is dat daardoor ook mensen een bezoek brengen aan het museum die dat anders niet zouden doen. ,,Bijvoorbeeld omdat ze niet van cultuur houden - of denken te houden, of omdat ze niet de financiële mogelijkheden hebben.’’

28 november