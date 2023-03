Eigenaar De Pub baalt van nieuwe terrasindeling op Kamper horecaplein: ‘Gewoon niet eerlijk’

Hij heeft er geen goed woord voor over, de nieuwe indeling van de terrassen op de Plantage in Kampen. Gerrit van Vlijmen, eigenaar van De Pub levert twintig vierkante meter terras in. ,,Terwijl er in totaal alleen maar meer ruimte voor de terrassen komt. Dit slaat als een tang op een varken.’’