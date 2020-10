Eigenaar radeloos na diefstal motorjacht in Kampen: ‘Ik heb 1,5 jaar aan die boot gewerkt’

Wie heeft het 10,5 meter lange motorjacht van Ernst den Ouden uit Kampen gezien? De eigenaar ontdekte zaterdagmorgen dat zijn boot gestolen is uit de jachthaven achter de Music Club. ,,Ik ben 1,5 jaar bezig geweest met opknappen, de boot was bijna klaar. Ik ben van slag.’’

Den Ouden schrok zich rot toen hij zaterdag de steiger op liep. De ligplaats was leeg, van zijn motorjacht (merk: Curtevenne) ontbrak elk spoor. ,,De boot lag op vier plekken vast. Ook liep er een elektriciteitskabel naar de wal. Wanneer ik voor het laatst in de haven was? Vorige week zaterdag was ik er met een monteur, want de boot lekte koelvloeistof. De monteur zou vandaag aan het werk. Misschien ben ik er afgelopen week ook nog geweest. Ik weet het even niet, ik ben van slag.’’

Camerabeelden

Hij belt vanuit de auto. Den Ouden rijdt langs het Veluwemeer om te kijken of hij zijn motorjacht ergens ziet liggen. ,,Zo’n ding steek je niet in je achterzak.’’ Hij heeft aangifte gedaan en gebeld met de beheerder van de Roggebotsluis, op een steenworp afstand van de jachthaven, om te vragen of er camerabeelden zijn. Nee dus. Hij hoopt dat er camera's staan langs het Drontermeer en het Veluwemeer, de andere kant op. ,,Dat zal toch wel?’’

,,Om op de steiger te komen, moet je een poort door. Daar heb je een sleutel voor nodig. De dieven kunnen ook vanaf het water zijn gekomen natuurlijk. Als je echt wil, kun je zo’n boot wel starten. Misschien is-ie weggesleept.’’

,,Dit is hier nog nooit gebeurd’’, zegt Erik Fien van Rondvaart Kampen, exploitant van de kleine jachthaven. Hij denkt dat de daders over het water naar de haven zijn gekomen. ,,Overdag of ‘s nachts, dat is gissen. Ik hoorde van een andere huurder dat hij vorige week zondag een bootje langs de haven zag varen. Een zaklamp op de boten aan de steiger gericht.’’ Het is voorlopig het enige aanknopingspunt. ,,Zo’n motorjacht leg je niet zomaar op een trailer, ik hoop dat het snel wordt gevonden.’’

Den Ouden: ,,Ik heb de boot 1,5 jaar geleden gekocht als opknappertje. Ik heb er behoorlijk in geïnvesteerd. Ik ben veel aan het schilderen geweest, er zit een nieuw stuurwiel op en een mooi glas-in-loodraam in de deur naar de stuurhut. De boot is bijna klaar, het ziet er prachtig uit. Ik kan er niet bij dat-ie gestolen is.’’

Volledig scherm De jachthaven achter de Music Club, gezien vanaf de Flevolandse kant van het Drontermeer. © Google Street View