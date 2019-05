Eigenaren mogen sloten niet meer schoonmaken door bodemvervuiling in IJsselmuiden

Chemische wasserij

De bron van vervuiling is een voormalige chemische wasserij aan de Blekerijweg, zo'n twee kilometer verderop. Het Per verspreid zich om minimaal tien meter diepte onder IJsselmuiden en komt via kwelwater in de Koekoekspolder naar boven. Hoewel er verhoogde concentraties Per zijn gemeten, is er volgens de GGD geen gevaar voor de volksgezondheid.