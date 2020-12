Eigenaresse door brand verwoest bedrijf in Kampen: ‘Het is maar materiaal, ook dit kom ik te boven’

oud en nieuw LIVE | Paard schrikt van vuurwerk en ontsnapt, jongen van 15 maakt enorme vuurwerk­bom

17:13 Nog even en dan zit het jaar 2020 erop. Dit jaar geen knallend uiteinde met vuurwerk en volle cafés maar ondanks dat gebeurt er nog genoeg in deze regio. Carbidschieten of oliebollen bakken en eten. Zo viert Oost-Nederland de de jaarwisseling.