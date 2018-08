Eind goed, al goed voor paard in Kampen

video Roep om bijtproto­col nadat hond zwangere Marissa uit Kampen aanviel

9:22 Voor D66 in Kampen is de maat vol na het bijtincident waarbij de stafford Royce de zwangere Marissa (20) zwaar verminkte. De partij roept na het zoveelste incident in de Hanzestad om een bijtprotocol, zoals dat al bestaat in Zwolle en Deventer.