Einde van Grafhorster ‘Softies’ is nabij

Het einde van ‘Softies Grafhorst’ is nabij. Het ijsjesverkooppunt in de Kamper kern verdwijnt binnenkort, althans zo gauw als de inboedel verkocht is. Tot het zover is, is er in elk geval nog iets te eten te krijgen in Grafhorst en staat Celine Barneveld (22) nog regelmatig achter de ijsjesbalie. ,,We zeggen altijd; als de vlag er staat, zijn we open’’, zegt ze wijzend naar de vlag aan de Kerkstraat.

Een jaar of drie geleden begon Celine Barnevelds familie aan het ijsjesavontuur, dankzij de aankoop van een softijsmachine door haar vader. ,,Die had er eentje gezien op zo’n verkooppagina op Facebook. Dat leek hem wel aardig en ons ook wel. Er is nou eenmaal niet veel te doen in Grafhorst.’’ En zo ontstond Softies, vanuit de schuur, met naast de schuurdeur de ‘ijsbel’ waarmee potentiële klanten zich konden melden. Dat ging ook wel eens mis, weet Celine. ,,Zaten we ’s avonds lekker op de bank televisie te kijken, dachten we de ijsbel te horen. Kom je hier, is er niemand. Was het toch op TV, een of ander geluid.’’

Café

Het eerste jaar ging het zo goed dat er het jaar erop naast het softijs ook milkshakes werden verkocht. En vorig jaar werd de verkooptafel verruild voor een professionele balie waarachter de klanten ter plekke kunnen zien hoe hun ijsje een vrolijke dip krijgt. Vader, moeder, broer en zus Barneveld runden afwisselend het ijsjespunt en zetten op zomerse dagen de vlag buiten. Maar de aanloop van toeristen langs het dorp Grafhorst viel een beetje tegen. En eerlijk gezegd hebben broer en zus Barneveld er ook niet veel tijd meer voor. ,,Ik studeer en werk, en mijn broer ook’’, aldus Celine. ,,En mijn vader en moeder werken ook in een café.’’

Na enig wikken en wegen werd besloten de complete inboedel van de Grafhorster ijssalon te koop aan te bieden, met een vraagprijs rond de 3500 euro. Uiteindelijk best wel jammer, vindt Celine het dat het verkooppunt stopt. ,,Je had hier altijd leuke gesprekken, ook met toeristen die voorbij kwamen. En met kinderen uit Grafhorst, die kwamen soms wel een paar keer per week een ijsje halen.’’ Stilletjes hoopt ze dat er iemand uit Grafhorst is, die het wel ziet zitten om de softijsmachine in zijn of haar schuur te plaatsen en zodoende ‘Softies’ een nieuw leven te gunnen. Haar vader heeft z’n oog al een beetje laten vallen op de straks leegkomende schuur, weet Celine. ,,Die wil er weer een werkplaats van maken...’’