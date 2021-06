Eindelijk 'bevrijdingsdag’ voor liefhebbers van bioscoop en restaurant in Kampen

Het mocht weer; een film bezoeken of een restaurant. Zaterdag was het de ‘bevrijdingsdag’ voor velen die snakten naar een driegangen-diner of een goede bioscoopfilm, want de coronaregels werden weer wat losser gelaten. Ook op De Plantage in Kampen was dat zaterdagavond te merken.