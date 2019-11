Eindelijk is trainen op nieuw kunstgras IJVV mogelijk

Het kunstgrasveld bij voetbalclub IJVV in IJsselmuiden is wel iets later klaar dan verwacht. De club ging aanvankelijk uit van 1 oktober. Maar bijvoorbeeld de ondergrond geschikt maken voor het kunstgras bleek lastiger dan gedacht. De grond trilde in eerste instantie te veel.

Geen wedstrijden

Het veld is nu bijna helemaal af. Op dit moment mogen er nog geen wedstrijden gespeeld worden op het veld, omdat onder andere de vaste doelen nog niet gereed zijn voor gebruik. Maar trainen is toegestaan. Wel is er nog een aantal spelregels voor de voetballers: ‘IJVV is ontzettend trots op het nieuwe hoofdveld en is verheugd dat het vandaag eindelijk is vrijgegeven na een lange periode van werkzaamheden. Ga hier dan ook verantwoordelijk mee om’, meldt de club op haar site.