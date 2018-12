Eindelijk klaar: de parkeergarage Buitenhaven in Kampen

Video & foto'sHij is eindelijk klaar: de parkeergarage bij de Buitenhaven in Kampen. Door een opeenstapeling van fouten anderhalf jaar later dan gepland en 1,9 miljoen euro duurder dan begroot. Maar Kampen heeft er sinds vandaag wel 220 gratis parkeerplaatsen bij.