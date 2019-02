Eindelijk krijgt de zon een kans in de tuinen van de Populierenstraat

De boom is een van de 26 moeraseiken die dinsdag tegen de vlakte gaan bij de Europa-allee in Kampen. Sinds begin deze eeuw klagen omwonenden al over de bomen. Die waren veel te groot geworden, namen al het licht weg uit de achtertuinen en gaven een onveilig gevoel. Het protest zwol pas goed aan toen Jan van der Weerd zes jaar geleden de gemeenteraad toesprak. Politici gingen zich ermee bemoeien, het Bomenmeldpunt deed een duit in het zakje, bewoners van de gekwelde Populierenstraat trokken samen op in het protest waar alleen de Rijdende Rechter zich niet mee bemoeide. Een van de buren stond terecht omdat hij drie koperen spijkers in een bast had geslagen om zijn groene kwelgeest de nek om te draaien.