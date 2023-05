Eindelijk! Na zes jaar krijgt genadeloze N50 bij Kampen beloofde muur die frontale botsingen moet voorkomen

Dinoland in Zwolle sloopt kenmerkend paviljoen voor grote parkeerga­ra­ge, ondanks mogelijke verhuizing

Attractiepark Dinoland in Zwolle gaat op zijn terrein het kenmerkende paviljoen slopen en op die plek een parkeergarage bouwen. Die moet een einde maken aan de verkeersoverlast in de naastgelegen wijk Veerallee. De vergunning voor 10 jaar is onlangs aangevraagd. Maar of Dinoland er nog zo lang zit, is maar de vraag.