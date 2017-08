Eindelijk zomerdrukte bij Roggebotsluis

Sloop en herbouw villa funest voor stadsgezicht Kampen

21 augustus Stadsherstel moet niets hebben van sloop en herbouw van de vervallen villa aan de Boven Havenstraat in Kampen. Als dat gebeurt 'gaat de hele sfeer binnen ons stadsgezicht verloren'. 'Dat moeten we voorkomen', schrijft de stichting in een brief aan college en gemeenteraad van Kampen.