Eis: 1 jaar rijontzegging voor horrorcrash op N50 bij Kampen

De OvJ verwijt Ruben W. het maken van een grote verkeersfout. Hierdoor knalde hij op woensdag 2 november 2016 met 86 kilometer per uur op een opstopping. Zijn vrachtwagen plette de rode Suzuki van de Urkse Hillien Bakker. Zij overleefde de crash. ,,Dit ongeval was niet gebeurd, als W. continu alert was", aldus de OvJ.

De OvJ eist ook een werkstraf van 160 uur voor W. Gaat hij binnen 3 jaar nog een keer in de fout. Dan wil de OvJ hem 1 maand de cel in. De rechter doet over twee weken uitspraak.

Appjes

Wat blijkt: in de tien minuten vóór het ongeluk stuurde W. meerdere appjes, terwijl hij reed. W. benadrukt dat hij op het moment dat hij de opstopping voor zich zag, niet appte. Wat hij wel deed? Daarover legde de 's-Heerenbroeker verschillende verklaringen af. In november 2016 verklaarde hij tegen de politie afgeleid te zijn door iets naast de weg. Op zitting zei W. vanochtend de 'spiegelcheck' te doen. ,,Om te kijken of de lading op de vrachtwagen nog goed vast zat."

Verfrommelde wrak

De rechter verwijt W. hoe hij handelde na het ongeluk. W. stapte uit de vrachtwagen, zag het verfrommelde wrak, dacht: daar komt niemand levend uit, en ging verderop staan. Enkele minuten later verwijderde hij de appjes van zijn telefoon. ,,Dat komt hard over", stelt de rechter. ,,Vindt u dat ook?" W.: ,,Daar geef ik geen antwoord op."

Inzittende Hillien Bakker bleek niet overleden. Een passant hoorde gehuil uit de auto en ontdekte dat zij nog leefde. In kritieke toestand werd Bakker naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat zij 'slechts' een gescheurde mild, klaplong, gekneusde borstkas en een hersenschudding had. W. bezocht het slachtoffer zowel in het ziekenhuis als thuis.

W. vindt dat hij geen schuld heeft aan het ongeval. Naar eigen zeggen hield hij voldoende afstand en lette goed op de weg. Dat hij kort voor de crash in zijn spiegels keek, vindt hij een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Baan kwijt

De 's-Heerenbroeker hoopt niet dat hij zijn rijbewijs moet inleveren. ,,Dat heeft grote consequenties. Ik rijd elke dag op de vrachtwagen. Als ik niet mag rijden, ligt de helft van het bedrijf stil. Mijn werkgever en ik zijn met twee. Of ik mijn baan kwijt raak? Daar heb ik het met mijn werkgever over gehad, maar nooit op doorgevraagd."

Huwelijk

Voor W. breken twee spannende weken aan. Hij wacht op zijn straf. De bijna volledig herstelde Hillien Bakker beleeft vandaag een dag waar zij al lang naar uitkijkt. Zij was niet in de rechtbank aanwezig, omdat zij met haar vriend in het huwelijk treedt.