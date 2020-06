Eis: anderhalf jaar cel na megavondst illegaal vuurwerk in woonwijk IJsselmuiden

videoTegen Rob B. (39) is vanochtend bij de rechtbank in Zwolle anderhalf jaar cel geëist, omdat hij meer dan 2000 kilo vuurwerk had opgeslagen in een garagebox midden in een woonwijk in IJsselmuiden. Ook zou de verdachte het vuurwerk verhandeld hebben. Bobby van de P. (39), die volgens justitie medeplichtig was, hoorde 240 uur werkstraf tegen zich eisen.