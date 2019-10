Eis: tbs voor Kampenaar die Dimence personeel en gezin via Facebook met de dood bedreigt

Check de prijzen Prijs voor koopwoning stijgt het hardst in Flevoland: hoeveel betaal je voor een dak boven je hoofd?

13:14 Mensen die de afgelopen periode een huis kochten in de provincie Flevoland moesten daar flink voor in de buidel tasten. Van alle provincies in ons land stegen de prijzen voor koopwoningen in Flevoland namelijk het hardst. Ook in Overijssel en Gelderland stegen de prijzen. Dat blijkt uit cijfers over het derde kwartaal van 2019 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster.