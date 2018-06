En dat wordt de 40ste vierdaagse voor Ben uit Kampen

Video Politie Kampen: mogelijk toch brandstich­ting Diesel­straat

1 juni De politie denkt toch dat de brand die afgelopen weekend woedde op bedrijventerrein Haatland in Kampen mogelijk is aangestoken. Door de brand in het complex Dieselstraat/Energiestraat werden verschillende bedrijven verwoest. Afgelopen dinsdag zei de politie nog dat ze niet van brandstichting uitging.