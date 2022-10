Energiecrisis in ‘erbarmelijke’ ateliers: De Kunstbrug zegt contract met Kampen op

Met video Moeder van overleden meisje (1) aangehou­den na drama bij IJssel in Kampen

De moeder van het meisje (1) dat donderdag overleed in Kampen is aangehouden en blijft twee weken in hechtenis. De vrouw raakte samen met twee kinderen te water in de IJssel bij de Loswal. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de tragische gebeurtenis.

15 oktober