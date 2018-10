Enorme toename van criminaliteit in Kampen door asielzoekers

De politie in Kampen heeft de handen vol aan winkeldiefstallen, gepleegd door criminele asielzoekers uit het azc in Dronten. Het aantal geregistreerde diefstallen is bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Het probleem aanpakken is ‘symptoombestrijding’, vindt politieteamchef Johan Ekkel.

Vanaf 1 januari tot en met gisteren zijn in Kampen 99 winkeldiefstallen geregistreerd. In dezelfde periode vorig jaar waren het er 55. Op piekmomenten hebben agenten geen tijd meer voor andere politietaken. Het daadwerkelijke aantal diefstallen ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet alle winkeliers aangifte doen. Het heeft geen nut of is onrendabel, vinden zij. Het schadebedrag van een diefstal ligt meestal tussen de 10 en 15 euro.

Volgens politieteamchef Ekkel vallen dit jaar twee zaken op. De eerste is het land van herkomst van 70 procent van de verdachten: Marokko, Algerije, Tunesië, Moldavië of Albanië. Het tweede: ze verblijven op het azc in Dronten. Dat ligt om de hoek van Kampen, waardoor de stad sneller en eenvoudiger te bereiken is dan Dronten zelf.

Volledig scherm Archiefbeeld: Politiechef IJsselland Johan Ekkel in Kampen. © Freddy Schinkel

Kansloos

De landen waaruit de verdachten komen, staan op een ministeriële lijst met veilige landen. Hun aanvraag op asiel in Nederland is vrijwel kansloos. Volgens de Kamper burgemeester Bort Koelewijn en Ekkel maken criminelen misbruik van de situatie dat zij door de procedure lang in Nederland kunnen blijven, voordat ze worden uitgezet. Ondertussen slaan de criminelen hun slag in binnensteden.

Koelewijn: ,,Een beperkte groep besmeurt het imago van alle asielzoekers. Deze lieden moeten we zo snel als het kan het land uit bonjouren.’’

