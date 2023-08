Enorme winstmarge in de zorg? Vader Gosse (57) doet het helemaal anders voor zijn dochter en lotgenoten

Personeel Kleertjes.com wil niet mee naar Zwolle, medewer­kers stemmen over sociaal plan

Geen medewerker van Kleertjes.com in ’s-Heerenberg wil meeverhuizen naar Zwolle, waar moederbedrijf Wehkamp het werk wil concentreren. Dat zegt René Koorn van vakbond AVV, die gesprekken heeft gevoerd met de bedrijfsleiding over de voorgenomen verhuizing. Het getroffen personeel kan inmiddels stemmen over een sociaal plan.