Enquête eerste stap naar besluit of supers open mogen op zondag in Kampen

,,De enquête verzamelt standpunten en argumenten en heeft als doel om te peilen hoe mensen over dit thema denken”, zegt Nieke Jansen. De fractievoorzitter van GroenLinks is de spreekbuis namens een begeleidingscommissie van vijf Kampenaren. De commissie inventariseert in de komende maanden onafhankelijk van de politiek welke behoeften en pijnpunten er bij inwoners zijn in de discussie van uitersten.

Gesprekken

Na de enquête volgen er meerdere gesprekken. De opzet daarvan is verschillend. Zo zijn er meerdere avonden waarop met een grote groep, zowel voor- als tegenstanders, wordt gesproken. Daarnaast worden er zeer korte een-op-eengesprekken gehouden met inwoners die liever niet in een groep hun mening geven. De commissie houdt aparte gespreksavonden met gelijkgestemden, zoals eigenaren van supermarkten, werknemers en vakbonden en gelovigen.

De commissie sluit hun inventarisatie in mei af. Daarna schrijven ze een rapport met bevindingen en conclusies over hoe het thema zondagsopenstelling leeft in Kampen. Het vijftal geeft geen advies of supermarkten wel of niet open moeten op zondag. Dat is aan een werkgroep van zes leden uit de gemeenteraad. Zij schreven een voorstel waarover de volledige gemeenteraad op donderdag 4 juli een besluit neemt.