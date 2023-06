Enquête: ruim tweeduizend inwoners van Kampen hebben maanden na coronabesmetting nog symptomen

Rekening voor Schans Buiten­wacht in Kampen loopt op

Niet vijf, maar bijna zes miljoen euro. Zoveel gaat de herinrichting van de Schans Buitenwacht in Kampen kosten. Dat komt door prijsstijgingen maar ook omdat de gemeente meer eisen gaat stellen aan de kwaliteit van de fietsenstalling en de herinrichting van de rijbaan richting de stadsbrug. In totaal is de gemeente nu 940.000 euro meer kwijt dan ze aanvankelijk gedacht had.