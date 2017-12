Ergernis over uitpuilende brievenbussen in de Hanzewijk Kampen

Uitpuilende brievenbussen hebben maandag voor de nodige ergernis gezorgd in Kampen. Inwoners moesten met stapels kerstkaarten naar een postagentschap om hun post kwijt te kunnen, omdat menig brievenbus in de stad overvol zat.

De brievenbus aan de Dokter Damstraat puilde zaterdag al uit, zegt een medewerker van de Primera in de Hanzewijk. Boze burgers probeerden bij de winkel hun post te lozen. De helft van de klanten was maandagmorgen een Kampenaar met kerstpost. Die kregen nul op het rekest, want de Primera is weliswaar een pakketpunt, maar mag in die hoedanigheid geen brieven en kaarten aannemen.

Nieuwe poging

Cas van Ommen reed tevergeefs langs drie brievenbussen en ging maandag uiteindelijjk maar weer naar huis met zijn kerstpost. ,,Dinsdag doe ik een nieuwe poging, dan is de brievenbus vast wel weer geleegd.'' Hij snapt niet dat er geen extra ledigingen zijn geweest in het weekeinde. ,,Wat een service. Ik mag hopen dat er geen kwajongens zijn geweest die er vuurwerk in hebben gegooid.''