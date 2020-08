Esmee (16) doet gruwelijke vondst op strandje in Kampen: ‘Heel erg schrikken, we waren allemaal overstuur’

Na een tochtje met de boot leggen Esmee Anneese en haar familie afgelopen zaterdag aan op een strandje bij de Eilandbrug in Kampen. Een plek waar je normaal gesproken niet met de auto, maar alleen per boot kunt komen. Bij aankomst ziet Esmee even verderop iets in de bosjes liggen. ,,Het leek op een dode vis, dus we lieten het maar gewoon liggen.”

Maar de nieuwsgierigheid bleek toch te groot. ,,Toen we daar later gingen barbecueën, ging ik toch maar even kijken.” Daar kwam Esmee erachter dat er inderdaad een dood dier lag, gewikkeld in een doek. ,,Maar dit was geen vissenhuid. Ik ging het uitgraven met een peddel om te kijken wat het was en toen ik het doek wegtrok, kwamen er allemaal hondenharen tevoorschijn.”