Essen aan de Karthuizerlaan en Trekvaart in IJsselmuiden gaan om

Essentaksterfte

Niet alleen aan de Karthuizerlaan leggen essen het loodje, aan de Trekvaart zijn 77 essen aangetast door de essentaksterfte. ,,De essen worden vervangen omdat het merendeel in slechte staat is door de essentaksterft en er een renovatie aan de weg plaatsvindt. Daarvoor in de plek worden verschillende varianten van de els herplant.’’ De werkzaamheden aan de Trekvaart worden in dit najaar uitgevoerd.

Kaalslag

Twee jaar geleden vond er een ware kaalslag plaats in Kampen. Vanwege de essentakziekte moesten duizenden bomen gekapt worden, zo'n twintig procent van het totaal aantal bomen in de gemeente. Kampen werd in vergelijking met andere gemeenten zwaar getroffen, omdat er ‘ongekend’ veel essen in de gemeente staan. De besmettelijke essentaksterfte dook in 2010 voor het eerst op in ons land, een middel om de bomen te beschermen tegen de ziekte is er nog niet. Bij de kap van de zieke bomen wordt wel rekening gehouden met de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen, die soms in de bomen overwinteren.