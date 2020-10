Essentaksterfte woekert voort in Kampen: weer 200 bomen plat

Boosheid over verhoging toeristen­be­las­ting in Kampen in coronatijd

26 oktober Toeristisch Kampen is niet te spreken over de brief die ze deze week kregen van de gemeente. De inhoud: een verhoging van de toeristenbelasting met vijftig procent. Juist in een tijd waarin de vrijetijdssector toch al wat te lijden heeft is dat een nieuwtje dat op weinig bijval kan rekenen.