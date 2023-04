Eten in Zalkerbroek verbindt asielzoekers en vrijwilligers: ‘En ze kunnen koken’

PEC Zwolle altijd heen en weer geslingerd tussen servet en tafellaken

De gouden periode tussen 2012 en 2016 ten spijt, is PEC Zwolle toch vooral een ploeg uit de eerste divisie. Iets te groot voor het servet en uiteindelijk te klein voor het tafellaken. Daar wil de club na de vijfde promotie in de historie, die vrijdagavond zijn beslag kreeg door de remise bij Almere City, na de zomer verandering in brengen. Maar eerst is het groot feest. Zoals al vier keer eerder.