Etienne van de Bottermarck kookt nu bezorgmaaltijden

Toch een gekke gewaarwording; in plaats van in de keuken te staan, zit chef-kok Etienne van den Burg van restaurant De Bottermarck rond vijf uur achter het stuur van zijn bus. Om de maaltijden, die hij normaal gesproken zou uitserveren in zijn restaurant, dan maar bij de klanten thuis te brengen. ,,Drie weken thuis zitten, da’s niks voor mij.’’

Volledig scherm Etienne van den Burg van restaurant de Bottermarck uit Kampen gaat nu zijn maaltijden bezorgen. © Freddy Schinkel

Ook hij werd zondagmiddag verrast door het plotselinge nieuws dat alle restaurants in Nederland de deuren moesten sluiten, ware het niet dat hij zondag altijd dicht is. ,,Maar voor de komende tijd heb ik toch zo’n 250 reserveringen moeten afzeggen.’' De gedwongen sluiting kwam als onaangename verrassing. ,,Ik denk dat het voor meer ondernemers in de horeca als een schok kwam.’' Een deel van de bederfelijke voorraad is al naar de voedselbank gegaan, en voor een deel van de personeelsleden heeft hij deeltijd-WW aangevraagd.

Maar om nou drie weken helemaal niets te gaan doen....dat ging de chef-kok te ver. En dus besloot hij het tijdelijk over een andere boeg te gooien; nu bereidt hij in de keuken van de Bottermarck de complete menu’s, stopt ze in bakjes en brengt ze rond naar de vaste klanten. Wie voor vier uur ‘s middags telefonisch de bestelling doorgeeft, kan het ‘s avonds op het bord krijgen.

Volledig scherm Bottermarck in coronatijd. © Freddy Schinkel

Of het loopt? ,,Ik moet morgen al weer naar de groothandel toe om bij te bestellen, het zijn er meer dan ik had verwacht. Zeker op zo’n korte termijn.’' De service van het koken aan huis deed hij al langer, soms als mensen bedlegerig waren of op een andere manier niet in staat waren om naar zijn restaurant in de Kamper binnenstad te komen. Het principe is eigenlijk vrij simpel; voor 25 euro per persoon bereidt Van den Burg het menu kant en klaar. De klant hoeft het alleen maar uit te pakken, en in de oven op te warmen. ,,Er zijn toch mensen die lekker willen eten, die niet afhankelijk willen zijn van de afhaalmogelijkheden in het andere segment’', aldus Etienne van den Burg over het onverwachte succes van zijn bezorgservice. ,,We maken van de nood een deugd.’'

Een blijvertje zal het niet zijn, als de corona-crisis straks achter de rug is. ,,Over drie weken hoop ik toch weer open te kunnen. Maar mocht het nog langer duren, dan blijf ik dit nog wel even doen.’' Bang voor besmetting is de chef-kok overigens niet. ,,Ik geef het keurig af aan de deur.’'

Volledig scherm Etienne van den Burg van restaurant de Bottermarck uit Kampen bereidt nu bezorgmaaltijden. © Freddy Schinkel