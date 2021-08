EuroParcs wil voormalige poppodium van Music Club behouden: line-up met reeks optredens is in de maak

EuroParcs kocht het gebouw van Music Club Kampen begin dit jaar. Een deel van het gebouw wordt gebruikt als plek voor centrale voorzieningen van het vakantiepark, maar aan de feestzaal zoals die was ten tijde van de Music Club, is niks veranderd. „In het oorspronkelijke plan wilden we hier in de feestzaal, een zwembad aanleggen”, legt Moerenhout uit. „In de rest van het gebouw zit de receptie van het park, horeca, een kleine parkwinkel, kantoren. We zijn nu met de gemeente Kampen in overleg of we er een gebouw naast kunnen plaatsen voor het zwembad. Op die manier behouden we de feestlocatie voor kleinschalige concerten. We weten dat veel mensen uit Kampen en de regio hier naar toe kwamen, een beetje het ‘Paradiso’ van Kampen.”