Evenementen Platform Kampen vreest bezuinigingen

Evenementen Platform Kampen gaat vanaf volgend jaar proberen jaarlijks minimaal 50.000 euro aan eigen middelen te genereren om meer evenementen in de stad mogelijk te maken. Dat is bijna de helft van het bedrag dat het platform nu van de gemeente Kampen krijgt om te verdelen onder de organisatoren van evenementen. Zelf geld ophalen wordt extra belangrijk nu grote bezuinigingen dreigen door miljoenentekorten bij de gemeente. „Dat haalt alles onderuit”, vreest voorzitter Marieke Spijkerman van het EPK.

In zijn nieuwe strategisch meerjarenplan voor de jaren tot 2022 gaat het EPK er nog van uit dat Kampen de subsidie voor evenementen verhoogt van 115.000 naar 280.000 euro. Een deel van dat geld is nodig om een fondsenwerver aan te stellen. Of het zover komt is nog de vraag, nu de gemeente zich geconfronteerd ziet met een tekort van circa 6 miljoen euro. Pas na de behandeling van de gemeentebegroting op 14 november weet EPK waar het aan toe is.

„Ik zou het dom vinden om de middelen nu terug te schroeven”, zegt Spijkerman. „Met Kampen Marketing, Citymarketing en EPK heeft promotie van de stad een serieus gezicht gekregen. We gaan nu echt meedoen; mensen weten Kampen steeds beter te vinden – en zijn verrast over deze gave stad. Die swung moet je er wel in zien te houden.”

Druppel

Zelfs ruim een kwart miljoen euro voor evenementen is nog een druppel op de gloeiende plaat, blijkt uit het meerjarenplan van EPK. Dit jaar werden 21 aanvragen ingediend voor steun aan evenementen. De totale budgetvraag beliep ruim een miljoen euro. Slechts 10 aanvragen konden worden gehonoreerd. EPK moest er 11, voor in totaal 900.000 euro, afwijzen.

De komende jaren wil EPK energie steken in het bevorderen van samenwerking in de stad. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten organisatoren met tenminste twee lokale verenigingen samenwerken. „Dat levert kruisbestuiving op. Meer kracht, kennis en creativiteit”, aldus Spijkerman. Het was een van de lessen van de Hanzedagen. „De dynamiek die toen in de stad zat door samenwerken en delen, dat moeten we voort kunnen zetten.”

Eenmalige evenementen

Het platform wil de komende jaren ook nadrukkelijker aandacht besteden aan eenmalige evenementen. Spijkerman: „Het is nu niet helder wat er kan. Onze boodschap is: heb je een leuk plan, doe dan mee. Wel willen mensen die iets willen niet afschrikken met de suggestie dat ze elk jaar iets moeten als ze voor een bijdrage in aanmerking willen komen.”

Andere speerpunten van het EPK de komende jaren zijn het ontwikkelen van een standaard convenant voor de horeca op en rond evenemententerreinen, het stimuleren van evenementen rond grote thema’s zoals 75 jaar bevrijding, het organiseren van scholingsbijeenkomsten en het opstellen van een online handboek voor organisatoren.