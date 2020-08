Ex-werknemers dierenasiel gaan voor doorstart: ‘in Kampen moet weer een asiel komen en blijven’

Foutgepar­keer­de fietsen mogen nog een maandje langer blijven staan in Kampen

7 augustus De gemeente Kampen gaat toch niet vanaf september starten met het weghalen van foutgeparkeerde fietsen. De aangekondigde startdatum stond nog in een evaluatie over de fietsparkeervakken van de gemeente, maar had aangepast moeten worden. Een exacte startdatum is nog niet bekend, maar Kampen koerst op oktober.