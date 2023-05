Examen bedrijfseconomie onder kerkorgel: Ichthus College Kampen vindt tijdelijk onderdak bij Open Hof

Omwonenden verliezen opnieuw rechtszaak in strijd tegen bouw appartemen­ten in Kampen

Drie omwonenden die al jarenlang strijden tegen de bouw van tien appartementen aan de Veerweg in Kampen, hebben opnieuw een rechtszaak verloren. De rechter in Zwolle veegt hun argumenten over gevreesde geluidsoverlast, verlies van privacy en parkeeroverlast van tafel.