Expert over gestolen zeldzame Pokémon-kaarten in Kampen: ‘Heel moeilijk door te verkopen’

Drama voor deze nieuwe horecaon­der­ne­mers: ‘Dit is wel één van de ergste scenario's’

12 december Heel even konden de eigenaren van drie gloednieuwe horecazaken in Kampen gasten ontvangen in hun zaak dit jaar, maar inmiddels zit alle horeca alweer twee maanden potdicht vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. Zicht op een opening is er, na de persconferentie van dinsdag ook nog niet. Hoe vergaat het de eigenaren van Dolly’s Diner, Foodcafé Dapper en Madame Som Tam nu, zonder recht op steun van de overheid, een opgebouwde buffer en vaste klantenkring? En wat hebben ze in petto voor de kerstdagen, het moment waarop ze normaal gesproken knallen?