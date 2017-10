Extra controles bij snoeken rond Stadsbrug Kampen

videoBij vlagen is het dezer dagen een drukte van belang op het water rond de Stadsbrug in Kampen. Vooral bootjes met hengelaars die snoekbaars aan de haak willen te slaan. Scheepvaart heeft zo veel last van de vissers dat de politie extra controleert bij de brug.

Zondag lagen tientallen bootjes met hengelaars in rijen bij de Stadsbrug. Vissers die met hun bootje de brug voorbij waren gedreven, sloten achter weer aan om een nieuwe poging te wagen. Ook dinsdag vissen diverse hengelaars rond de Stadsbrug. Ondanks verbodsborden waagt een enkeling zich in de vaargeul om een snoekbaars te verschalken. Want juist daar zit de roofvis het liefst: bij het talud om vanuit een rustig plekje zijn voorbij zwemmende prooi te grijpen.

Trek

In het najaar gaat de snoekbaars op trek. Extra alertheid is dan geboden bij Kampen, weet Fiona Oomen, regiocoördinator Oost-Nederland van schippersvereniging Schuttevaer. Vrachtschepen hebben nu eenmaal een grote dode hoek, zegt ze, ondanks camera's. Bootjes met hengelaars schieten links en rechts het water over. ''Als binnenvaartschipper moet je normaal gesproken al goed opletten bij de Stadsbrug. Daar is het smal, het water stroomt snel. Als je dan ook nog op die bootjes moet letten... Geen punt als die aan de kant liggen, maar bij de vaargeul wordt het gevaarlijk. Er is altijd zuiging rond zo'n vrachtschip.''

Maximaal aantal snoekbaarsen

De aanhoudende drukte op het water bij de brug is voor de politie aanleiding meer te controleren. Hengelaars die zich niet aan de regels op het water houden, krijgen een boete. Ook op de vangst wordt scherp gelet. Sportvissers mogen hooguit twee snoekbaarsen van minimaal 42 centimeter meenemen. De snoekbaarsvissers gaan daar op hun eigen manier mee om, ziet Johan Ekkel, teamchef bij de politie in Kampen. ''Ze varen met twee visjes naar de kant en gaan terug het water op voor de volgende twee.''

Broodvissers

Een enkeling stopt de vis volgens Ekkel in zijn vriezer. "De meeste zijn broodvissers die de vis op de zwarte markt verkopen.'' Een kilo snoekbaars levert rond de 20 euro per kilo op. Het probleem houdt vanzelf op, zegt Ekkel. "Als het gaat waaien en kouder wordt, is er bij de stadsbrug geen snoekbaars meer te vangen."

Volledig scherm Politie Kampen luidt de noodklok over een hardnekkig probleem op de IJssel nabij de Stadsbrug. Bootjes met vissers zorgen er voor levensgevaarlijke situaties. © Freddy Schinkel